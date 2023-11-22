T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1002 Esas- Davacı , HACI MEHMET İMALI ile Davalılar , TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MAL MÜDÜRLĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahalleside kain;

Davacı Hacı Mehmet İmalı tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen Doğusunda; Kısmen Adem İmalı'ya ait bahçe ve kısmende İbrahim İmalı'ya ait yer, Batısında; Kısmen Nuh İmalı'ya aitBahçe, kısmende İdris İmalı'ya ait yer,Kuzeyinde ; İdris Namlı'ya ait yer, Güneyinde: İbrahim İmalı'ya ait yer ile (B ) harfi ile gösterilen Doğusunda; Kısmen Salim İmalı'ya ait Fıstık Bahçesi ve kısmende Uzunsöğüt mahallesi 218 ada 6 parsel, Batısında; Ali Arı'ya ait Bahçe ,Kuzeyinde ; Kısmen Sait Bağcı'ya ait fıstık bahçesi kısmende Ali Arı'ya ait bahçe, Güneyinde: Kısmen Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Fatih Kelepir'e ait bahçeve kısmende Salim İmalı'ya ait bahçe ile çevrili (A) harfi 3951,95 m², (B) harfi 2172,84 m² olmak üzere toplamda 6124,79 m² taşınmazın 50137535784T.C. Kimlik nolu HACI MEHMET İMALI adına tescili istenilmektedir.

Bu yerleilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

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