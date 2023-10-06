T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/317 Esas Davacı , MEHMET KORKMAZ ileDavalılar , MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiCeceli Mahalleside kain;

Davacı Mehmet Korkmaz tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen Doğusunda; Zeminde mevcut yol,Batısında; Zeminde mevcut yol,Güneyinde: Zeminde mevcut yol, Kuzeyinde ; Ömer kılıç arazisi (Tescil harici) ile çevrili toplamda 829,54 m² taşınmazın 45883677222T.C. Kimlik nolu MEHMET KORKMAZ adınatescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01904083