T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/200 Esas Davacı , MERYEM KABA ile Davalılar , TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiAydınkavak Mahalleside kain;

Davacı Meryem Kaba tarafından tescile konu edilen (A) harfi ile gösterilen Doğusunda; mehmet Çomak'a ait yer, Batısında; Ömer Akpınar'a ait yer, Güneyinde: Zeminde mevcut yol, Kuzeyinde ; Halil Ahraz'a ait yerile çevrili toplamda 3479,07 m² taşınmazın 51769480954T.C. Kimlik nolu MERYEM KABA adınatescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01904072