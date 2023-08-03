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T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 00:00

Sayı :2023/5 Tereke 01/08/2023

T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Sayı :2023/5 Tereke 01/08/2023
TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Özyurt Mahallesi, Şehitler Yolu Cad. No:38 İç Kapı No:4 Turgutlu / Manisa adresinde mukim62095088592 TC.Kimlik Nolu HASAN ATİK’in tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01870824

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#Basın No ILN01870824#İlangovtr