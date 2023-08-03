T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2023/5 Tereke 01/08/2023

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Özyurt Mahallesi, Şehitler Yolu Cad. No:38 İç Kapı No:4 Turgutlu / Manisa adresinde mukim62095088592 TC.Kimlik Nolu HASAN ATİK’in tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

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