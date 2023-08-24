T.C.

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/317-318-319Esas

Mahkememizde davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/317 Gazipaşa 245 55 Ahmet Hamdi Gürdoğan, Kebire Gürdoğan, Mehmet Gürdoğan, Murat Gürdoğan 88,80 m² 55,48 m² 28/09/2023 günü saat 11:28 2023/318 Gazipaşa 244 33 Enver Demir, Şakir Yıldırım, Tuncay Aygün, Zekeriya Yıldırım 143,19 m² 40,12 m² 28/09/2023 günü saat 11:33 2023/319 Gazipaşa 245 52 Ayşe Erdin 47,79 m² 25,45 m² 28/09/2023 günü saat 11:38

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