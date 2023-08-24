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T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 00:00

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T.C.
TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/317-318-319Esas
Mahkememizde davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No:Mahalle:Ada:Parsel:Malik:Parsel Alanı m²
Toplam:		Kamulaştırılan Alan m²:Duruşma Gün ve Saati:
2023/317Gazipaşa24555Ahmet Hamdi Gürdoğan, Kebire Gürdoğan, Mehmet Gürdoğan, Murat Gürdoğan88,80 m²55,48 m²28/09/2023 günü saat 11:28
2023/318Gazipaşa24433Enver Demir, Şakir Yıldırım, Tuncay Aygün, Zekeriya Yıldırım143,19 m²40,12 m²28/09/2023 günü saat 11:33
2023/319Gazipaşa24552Ayşe Erdin47,79 m²25,45 m²

28/09/2023 günü saat 11:38

#ilangovtr Basın no ILN01880878

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#ILN01880878#İlangovtr