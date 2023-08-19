T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/924 Esas

2023/102Karar

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık Murmanı ve Nanulı 01/07/1972 doğumlu VAKHTANG DAVITADZE hakkındamahkememizce19/01/2023 tarih2022/924 Esas 2023/102 sayılıkararıyla 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6.000 TL ve 20 TLAdli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın sanığatebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraztalebinde bulunabileceği, bulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.15/08/2023

Yazı İşleri Müdürü Hakim 198863

83629 e-imzalıdır e-imzalıdır

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