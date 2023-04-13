T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Sanık Zebur BOLKVADZE'nın 29/12/2015 tarihinde işlemiş olduğu 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundanhakkındaTrabzonCumhuriyet Başsavcılığının 2016/555 esas sayılı iddianamesi ilemahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda 16/03/2023 tarih2020/593 Esas 2023/442 sayılı kararıyla Shexri ve Asıse oğlu 19/01/1970 doğumlu Zebur BOLKVADZE hakkında5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6.000,00 TL adli para cezasıve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararınyapılan tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği sanığınadresinin de tespit edilemediği anlaşılmaklaadı geçen sanığa mahkememiz gerekçeli kararının7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibarenTebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğuyer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle istinaf talebinde bulunabileceği, bulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.05/04/2023

Yazı İşleri Müdürü Hakim 198863

83629 e-imzalıdır e-imzalıdır

#ilangovtr Basın no ILN01811961