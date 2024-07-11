T.C.

TOMARZA KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

TOMARZA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

TAŞINMAZ NO : İLÇESİ: MAHALLESİ CİNSİ : ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜMÜ (m²) : HAZİNE HİSSESİ (m2): İMAR

DURUMU: TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : GEÇİCİ TEMİNATI (TL): İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:

38140109445 Tomarza Pusatlı Ham Toprak 142 145 225.285,83 225.285,83 İmarsız 22.500.000,00 4.500.000,00 25.07.2024 11:00

1- Yukarıda tapu kayıtları ve nitelikleri belirtilen Tomarza ilçesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Tomarza Milli Emlak Şefliği odasında gösterilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak edenlerin kanuni ikametgah belgelerinin, nüfus cüzdanı örneğini, teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, tüzel kişilerin Kanuni merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile noterlikçe onaylı yetki belgesinin ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edecekler noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmaz mallar için 5.000,00 (Beşbin) TL, üzerinde olması halinde 1/4'ü peşin, kalan kanuni faizi uygulanmak suretiyle 1 yıldan başlamak üzere 2 yıla kadar 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

4- Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan muaftır.

5- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisi'nden muaftır.

6- Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Tomarza Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

7- Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Geçici teminat bedelini ihale gününden önce yatırılması yaşanabilecek bir sistemsel sorun nedeniyle mağduriyet doğmaması açısından tavsiye olunur. Geçici teminat bedelini ihale saatinden önce Tomarza Malmüdürlüğü veznesine katılmak istenilen taşınmazın yukarıda hizasında belirtilen taşınmaz ve ihale bilgileri açıklamasına belirtilmek suretiyle yatırılabilir. İhale günü komisyona bu makbuzun ibrazı gereklidir.

10- Geçici teminat bedelini ihale gününden önce yatırılması yaşanabilecek bir sistemsel sorun nedeniyle mağduriyet doğmaması açısından tavsiye olunur. Geçici teminat bedelini saat16.00'a kadargün içinde Tomarza Malmüdürlüğü veznesine veya Tomarza Malmüdürlüğünün TR830001000501000010005565 no'lu hesabına, katılmak istenilen taşınmazın yukarıda hizasında belirtilen taşınmaz ve ihale bilgileri açıklamasına belirtilmek suretiyle yatırılabilir. İhale günü komisyona bu makbuzun ibrazı gereklidir.