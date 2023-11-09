T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/539 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 129 Ada, 22 Parsel sayılı taşınmazın olduğu, malikinin Hasan Yalınalp olduğu,

Mahkememizin 2023/541 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 129 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmaz olduğu, maliklerinin Mahmut Bozkurt ve Yılmaz Bozkurt olduğu,

Mahkememizin 2023/543 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 129 Ada, 39 Parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Metin Dinç olduğu,

Mahkememizin 2023/545 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 128 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Metin Dinç olduğu,

Mahkememizin 2023/547 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 128 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Hüseyin Candar olduğu,

Mahkememizin 2023/549 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 129 Ada, 32 Parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikininMemet Korkmaz olduğu,

Mahkememizin 2023/551 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 101 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin İsmail Özbay olduğu,

Mahkememizin 2023/553 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazların Tokat ili, Merkez ilçesi, Kadıvakfı Köyü, Bağlar Mevkii, 129 Ada, 19 Parsel sayılı taşınmaz olduğu, maliklerinin Mustafa Ergen ve Halil Ergen olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Maliye Hazinesi olduğu,

-Maliklerinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,

-Açılacak davalarda husumetin Maliye Hazinesine yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı,

- Davalılara/vasilere tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 26.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01926341