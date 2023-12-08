T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/612 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ankara Mahallesi 198 Ada 7 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin ölü ŞEVKETTOKMAK olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat Belediye Başkanlığı olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 05/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01946399