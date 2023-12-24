T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/15 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Erzincan İli, Tercan İlçesi, Başbudak Köyü Arakel mezrasında bulunan 133 ada 9, 10, 11 ve 14 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan tahmini 500 m2 lik basmalık ve arsa alanında hak iddia edenler var ise en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK'nın 713 vd. maddeleri gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalılar Adı Soyadı Dava: DOĞAN GÜL BAŞBUDAK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

TERCAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

#ilangovtr Basın no ILN01956929