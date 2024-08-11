İ L A N



T.C. TEKMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

31/05/2024

Sayı : 2024/51 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;



Selim DÜNDAR isimli gaipliği istenileni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Tekman Sulh Hukuk Mahkemesinin2024/51 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02074810