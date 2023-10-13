T.C.TEKİRDAĞ KADASTRO MAHKEMESİ

KEŞAN (KAPATILAN) KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 1997/201

KARAR NO : 2010/3

Keşan Kapatılan Kadastro Mahkemesinin 1997/201 Esas 2010/3 Karar sayılı kararı Yargıtay 16.Hukuk Dairesi'nin 01/02/2021 tarih ve 2017/597 Esas2021/565 Karar sayılı ilamıyla hükmün ONANMASINA karar verilmiş olup;

Kendisine tebligat yapılamayan ve adresi meçhul olan taraflar Mehmet Çamlısoy, Ahmet Çeliknal, Mehmet Ünal, Ertuğrul Hüseyin Şaltak, Şükrü Yazıcıoğlu, Hüseyin Tünay, Rüştü Abdullahoğlu, Aziz Akça, Necdet Aydemir, Cahide Kiriş, Selahattin Gülsoy, Nahide Dinçer, Ali Fahri Kocaman, Cüneyt Bayer, Arda Akalın, Sedat Öçalan ve Süheda Öçalan'a Yargıtay Onama Kararının ve Hazine vekilinin karar düzeltme dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmekle;

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.Maddesi gereğince ilanın yayım tarihini müteakip 7 gün sonunda Yargıtay İlamının adı geçenlere tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihini müteakip 15 gün içerisinde Karar Düzeltme Yoluna Başvurma ve karar düzeltme dilekçesine cevap haklarının bulunduğuna ilişkin yargıtay ilamının ve Hazine vekilinin karar düzeltme dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.26/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01908256