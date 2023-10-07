T.C.

TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/297 Esas

İ L A N

HAZİNE.. ile BEKİR OĞLU İBRAHİM KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesiEskicami Mahallesi84 ada 92 parsel sayılı taşınmazda1/2 şerhisse maliki olarakgörünenBekir oğlu İbrahimisimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden her hangi bir haber alınamadığı, şahıslarıtanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi84ada92parsel sayılı taşınmazda 1/2 hisse maliki Bekir oğlu İbrahim isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine ve Tekirdağ Halk Bankası Hürriyet Tekirdağ Şubesi nezdindeki AK002471 numaralı hesapta bulunan bedelin hazineye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01904574