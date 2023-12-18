T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/234 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Karamusa Köyünde bulunan 1.491,79 m2 yüzölçümlü 2908 parsel (geldisi 2664 parsel) sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 2908 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.491,79 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatih Dağlar, Hasan Dağlar, Kamile Dağlar, Mehmet Dağlar, Sevgi Ersoy, Sultan (Dağlar) Aktepe, Şerife Dağlar, Ramazan Dağlar, Süleyman Dağlar, Kübra Tosun

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 1.048,11 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3064 PARSELİN (GELDİSİ 95 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/234 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 26/09/2023

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