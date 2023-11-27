Güncelleme Tarihi:
T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/77 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni İlçesi, Zafer Mahallesi 139 ada 40 parsel
ADA NO :139
PARSEL NO : 40
YÜZÖLÇÜMÜ : 348,89m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ERGÜN, MURAT ERGÜN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Tefenni İlçesi,Tefenni İlçesi, Zafer Mahallesi 139 ada 40 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/77 Esas
sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası
Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi
Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun
10/4. maddesi gereğince ilan olunur 29/04/2023.
#ilangovtr Basın no ILN01939241