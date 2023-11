T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/77 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni İlçesi, Zafer Mahallesi 139 ada 40 parsel

ADA NO :139

PARSEL NO : 40

YÜZÖLÇÜMÜ : 348,89m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ERGÜN, MURAT ERGÜN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Tefenni İlçesi,Tefenni İlçesi, Zafer Mahallesi 139 ada 40 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın

kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/77 Esas

sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası

Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi

Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun

10/4. maddesi gereğince ilan olunur 29/04/2023.

