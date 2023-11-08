T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/243 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 1.473,66 m2 yüzölçümlü, 3028 parsel (geldisi 54 parsel) sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 3028 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.473,66 m2 yüzölçümlü

MALİKİN ADI VE SOYADI :

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 1.473,66 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ, 3028 PARSEL (GELDİSİ 54 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZINKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/243 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01926170