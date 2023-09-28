T.C. TAŞKÖPRÜ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Camikebir Mahalle, Safa Mevkii, 128 Ada, 22 Parsel ahşap tek katlı ev ve kargir tek katlı ev ve bahçesi

Adresi : Camikebir Mahallesi Safa Mevki 128 Ada 22 ParselTaşköprü / KASTAMONU

Yüzölçümü : 600 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 2.157.073,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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