T.C. TARSUS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76197140-2022/59-Ceza Dava Dosyası 25.01.2024

İ L A N

Binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından sanık Sinan ve Zehra oğlu, 01/01/1990 Siverek doğumlu Şahin TELEK hakkında açılan kamu davasınınyapılanyargılamasonunda; verilenhükümdeözetle;

"Sanık Şahin TELEK'in Binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan ise 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK nun 58/6-son cümlesi uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına'' karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık Şahin TELEK'e kararın ve yapılan kovuşturmada müdafi ile temsil edilmediğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğedilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yasa yoluna başvurabileceği hususunda kararın tebliğ yerine kaim olmak üzere İLANENTEBLİĞ OLUNUR. 25/01/2024

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