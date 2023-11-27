T.C. TARSUS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76197140-2022/199-Ceza Dava Dosyası

Karar no: 2022/290

İ L A N

Çocuğun Çocuğa Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel İstismarı suçundan SSÇ Muhammed ve Zekiye oğlu, 2000 HALEP doğumlu İBRAHİM EL MUHAMMED EL MANSUR hakkında açılan kamu davasınınyapılanyargılamasonunda verilen karar verilmesine yer olmadığına şeklindeki hükme karşı katılan kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Av Mustafa KARA tarafından suça sürüklenen çocuk İBRAHİM EL MUHAMMED aleyhine 10/11/2023 tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurmak suretiyle itirazda bulunmuştur.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık İBRAHİM EL MUHAMMED EL MANSUR'a, aleyhine yapılan istinaf kanun yolu başvurusunun ilanentebliğine kararverilmişolmakla, iş builanın gazetedeilan tarihindenitibaren15günsonra SSÇ'ye tebliğedilmişsayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile istinaf talebine karşı beyanda bulunabileceği hususunda kararın tebliğ yerine kaimolmaküzereİLANENTEBLİĞOLUNUR. 21/11/2023

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