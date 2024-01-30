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T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 00:00

T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/852

DAVALI : HAKAN KUTLU Mithatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:60/3 Tarsus/MERSİN

MERVE KUTLU ile HAKAN KUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkarılan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebliğin size ulaşmasından itibaren HMK'nın 122,126,127,128,129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini, avans ve tanıklar dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01975535

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#ILN01975535#İlangovtr