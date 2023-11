İLAN

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4.Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan “Gümüldür Tabiat Parkı sınırları içerisindeki 101 adet Çadır, Kır Lokantası, 2 adet Büfe, Günübirlik Kullanım Alanı, Kapı Girişi ve Plaj İşletmeciliği ile Gelişme Planında ve 14.04.2023 tarih onaylı Vaziyet Planında öngörülen yapı ve tesisler ile faaliyet alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işi” ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü ve artırım yöntemi ile ihale edilecektir.



Adı İlçesi/ Yeri İşletme Süresi Muhammen Bedeli (TL) Şartname

Bedeli (TL) %10 Geçici Teminat (TL) İhale Günü

ve Saati

Gümüldür

Tabiat

Parkı







Menderes

İlçesi



Cumhuriyet Mahallesi Mevkii Süresi:Yer Teslim Tarihinden itibaren



7+13 Yıldır.

2.929.865,10 TL

30.000,00 TL

292.986,51

TL

30.11.2023

Saat 10:30



A-İHALE DOKÜMANI VE EKLERİ: İhaleye katılacaklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Karşıyaka/İzmir Şubesi nezdindeki TR28 0001 0004 1157 3570 2950 01” nolu hesabına 30.000,00.- TL. (OtuzbinTürkLirası) yatırarak, İhale Dokümanını ve eklerini 1743 Sokak No:29 Karşıyaka-İzmir adresindeki T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 4.Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü’nden satın alarak temin etmeleri gerekmektedir.

İhale Dokümanı ve ekleri, 1743 Sokak No:29 Karşıyaka-İZMİR adresindeki İzmir Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinde bedelsiz görülebilir.

İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 30/11/2023 Perşembe günü saat 10:30’a kadar 1743 Sok No : 29 Karşıyaka/İZMİR adresinde ikamet eden İzmir İl Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Belgelerin sunuluş şekli şartnamede belirtilmiştir.



B-İHALENİN YERİ:Tarım ve Orman Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No:29 Karşıyaka-İzmir adresindeki İhale Salonu.



İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar için belgelendirilmesi)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4- Bu iş için 29.298.651,00 TL tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelikbanka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve referans mektubunun onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

5- İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 29.298.651,00 TL ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgenin aslını veya onaylı suretini vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.

6- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter onaylı suretini vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini a ve b bendlerindeki esaslar doğrultusunda vermek.

7- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;faaliyetlerden birisini en az 2 (iki) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı Kullanım Alanı ile A Tipi Mesire Yeri (Konaklamalı Orman Parkı) İşletmeciliği,

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d)İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

8- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

9- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

10- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

11- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.

12- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgevermek.

13- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

14- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

15- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

16- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.



İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,

2- İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

3- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişininihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4- İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5- İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,

c) Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,

ihaleye katılamazlar.

