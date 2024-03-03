T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/113 Esas

Davacı UFUK ÜSTÜN vekili tarafından davalılar AHMET KUMAŞ ve arkadaşları aleyhine açılan dava konusu Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Dirlik Mahallesi, Ermine Mevkii, 1218 ada 26 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili açılan taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce davalı Trabzon ili Of ilçesi Gürpınar mah. N.K 64345254238 T.C. nolu AHMET KUMAŞ'in ve yine davalı Trabzon ili Sürmene Ormanseven mah. N.K 17306824292 T.C. nolu ZÜBEYDE BİLGİN'in belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, ancak tebliğ edilememiş ve mernis sistemi üzerindeki adresi de mevcut olmadığından, yukarıda hüküm özeti yazılı dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma günü olan 05/06/2024 günü saat 10:05 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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