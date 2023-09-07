T.C.

SÖKE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/81 Esas

İLAN

Davacı SAMİM KARAKAYA ile Davalı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Davaya konusu Aydın ili Söke ilçesi Burunköy Mahallesi 232 ada 8 parsel ve 227 ada 3 parsel sayılı taşınmazların davacı adına kayıt ve tescili için mahkememize 2023/81 esas sayılı Tapu İptali ve Tescili davası açılmış olup, dava konusu yerlerle ile ilgili hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları aksi halde yargılama yapılarak toplanan delillere göre karar verileceği hususu ilan olunur. 13/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01887519