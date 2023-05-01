T.C. SİVAS2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TALEP EDEN :SİVAS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

MİRAS BIRAKAN : SADRİ ÇAKMAK-T.C. NO: 63031450596

DAVA KONUSU : Mirasçılık Belgesi İstemi

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan Sadri Çakmak'ın tüm mirasçıları tespit edilemediğinden; TMK'nın 594. Maddesinde; "Miras bırakanın mirasçısının bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır. İlan süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer." hükmü uyarınca miras bırakan Sadri Çakmak'ın mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere yazılı olarak mahkememize müracaat etmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01822254