T.C. SİVAS İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/5946 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO : 2023/6083



İnfaz Hakimliğimizin 12/09/2023 tarihli 2023/5946 Esas 2023/6083 Karar sayılı ilamı ile 99882448192 TC Kimlik numaralı Zikriya ve Bibicana oğlu 01/01/1996 Badgis d.lu hükümlü Agagül BARAKZEY hakkında Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü' nün 29/08/2023 gün ve 2023/1194 NKL sayılı talebinin Kabulüne, Hükümlünün 5275 Sayılı Kanunun 105/A-6.maddesi gereğince Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Sivas 1.Ağır Ceza Mahkemesi' ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, karar hükümlüye tebliğ edilememiş olup, tüm aramalara rağmen hükümlünün adresi tespit edilemediğinden kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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