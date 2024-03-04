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T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 00:00

  

T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

16/02/2024

Sayı : 2024/260 Esas
Konu : Gaiplik

-İLAN-

Davacı, VEYSEL DEMİR tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan SİVAS ili, HAFİK ilçesi, CELALLI mah/köy, 33 Cilt, 69 Hane no, OSMAN ve DÖNE oğlu/kızı, 06/11/1983 Sivas dogumlu, DEMET DEMİR'den 41 yıldan fazla zaman haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanununun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2024/260 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 16/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993475

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#ILN01993475#İlangovtr