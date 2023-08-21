İ L A N

T.C. ŞIRNAKSULH HUKUK MAHKEMESİ

ESASNO :2023/335 18/08/2023

Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2023/335 Esas sayılı dosyasında Mahmut AYAS' ın yaklaşık 30 yıl önce kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Balveren Köyü Nüfusuna kayıtlı, Ahmet ve Hanife oğlu, 12/04/1947 doğumlu, T.C. 52555747640 nolu Mahmut AYAS'ı bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01879421