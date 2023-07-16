T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESASNO :2023/119 13/07/2023

Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2023/119 Esas sayılı dosyasında Sait ERTAK'ın 1988 yılından beri kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Gazipaşa Mah. Nüfusuna kayıtlı, Ömer ve Kelime oğlu, Şırnak 01/01/1964 doğumlu, T.C. 61369453760 nolu Sait ERTAK'ı bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no: ILN01861327