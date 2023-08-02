İ L A N

T.C. ŞIRNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/682 Esas ve birleşen 2020/705 Esas

Davacı Abdulaziz Akıl ve İdris Bayar tarafından davalı HAZİNE aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Toptepe Köyü, 101 ada, 1 parsel nolu taşınmazda yer alan bir kısım taşınmazların Abdülaziz Akıl ve İdris Bayar adına tescili talep edilmiş olup, söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak, taşınmazlarda hak iddia edenlerin ve davaya itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, mahkememize müracaat ederek, mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713.maddesi gereğince İLAN olunur.

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