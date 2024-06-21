T.C.

ÅžÄ°RAN BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

YAZI Ä°ÅžLERÄ° MÃœDÃœRLÃœÄžÃœNDEN

Ä°LAN

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Madde-1-MÃ¼lkiyeti Åžiran Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸine ait Karaca Mahallesinde 432 ada 1 Â parselde 1.Kat 19 numaralÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m ile 343 ada 21 parselde bulunan 1.Kat 16 numaralÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mde kiÂ taÅŸÄ±nmazlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â a-)Ä°dareye Ait Bilgiler:

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Ä°dare AdÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Åžiran Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Ä°letiÅŸim NoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :04565117021-Faks:04565118404

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Elektronik posta adresiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ;siranbelediyesi@hotmail.com

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Ä°hale ile ilgili personelÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Turan ALTIPARMAK(YazÄ± Ä°ÅŸl.MÃ¼d.)

Madde-2-Ä°hale;16 Temmuz 2024 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Saat:15:00â€™de Belediyede EncÃ¼men huzurunda meclis toplantÄ± salonunda yapÄ±lacaktÄ±r.

Madde-3-SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n;

Ada ve Parsel BaÄŸ.Bl./ Arsa PayÄ± Cinsi YÃ¼z Ã–lÃ§Ã¼mÃ¼ Muhammen Bedeli GeÃ§ici TeminatÄ± %3 Ä°hale Tarih ve Saati 432-1 19-1/30 Ofis-Ä°ÅŸyeri 64,40m2 2.249.332,00-TL 67.480,00-TL 16/07/2024-15:00 343-21 16-50/500 Ä°ÅŸyeri 220,00m2 6.441.150,00-TL 193.235,00-TL 16/07/2024-15:15

Madde-4-Ä°haleye KatÄ±lmak Ä°Ã§in Gerekli Olan Belgeler:1-DilekÃ§e,2-Kanuni Ä°kametgah Belgesi,3-NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi,4-GeÃ§ici Teminat makbuzu veya limit dahilinde sÃ¼resiz banka teminat mektubu,5-Noter Tasdikli imza beyanÄ±,6-BaÅŸkalarÄ± adÄ±na ihaleye katÄ±lacaklarÄ±n noter tasdikli vekaletname ve imza beyanÄ±,7-Åžartname ve dokÃ¼manÄ±n satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz, 8-Åžiran belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Mali Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nacak borcu yok yazÄ±sÄ± 9-Ä°steklinin tÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸu odadan ihale yÄ±lÄ± iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ oda kayÄ±t belgesi, ticaret sicil gazetesi ve temsile yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren noter tasdikli belge ve imza sirkÃ¼leri,

Madde-5-Ä°haleye katÄ±lacak istekliler;gerekli olan evraklarÄ± tamamlayarak en geÃ§ 16 Temmuz 2024 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Saat:14:00â€™a kadar idareye teslim edecektir. Posta, mail,faks ile son baÅŸvuru tarih ve saatinden sonraki baÅŸvurular kabul edilmeyecektir. BaÅŸvuru ve evrak teslimi YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne alÄ±ndÄ± belgesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim edilecektir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂMadde-6-Ä°haleye katÄ±lacaklarÄ±n Belediye YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸvurarak dokÃ¼man satÄ±n almalarÄ± zorunlu olup,300,00-TL(ÃœÃ§yÃ¼z-TL) Ã¼cret mukabilinde satÄ±n alÄ±nacaktÄ±r. DokÃ¼man satÄ±ÅŸÄ± 16 Temmuz 2024 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Saat:12:00â€™ye kadar yapÄ±lacaktÄ±r. Bu saatten sonra dokÃ¼man satÄ±ÅŸÄ± kesinlikle yapÄ±lmayacaktÄ±r. AyrÄ±ca ihaleye katÄ±lacak istekliler Â bÃ¼tÃ¼n ÅŸartlarÄ±nÄ± kabul ettiklerine dair, evrak teslimi ve baÅŸvuru aÅŸamasÄ±nda ÅŸartnamenin arka sayfasÄ±nÄ± imzalamak zorundadÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Madde-7-Komisyon ihaleye yapÄ±p yapmamakta serbesttir.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°lan Olunur.

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Â #ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02050003