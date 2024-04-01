Güncelleme Tarihi:
T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/164 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO : 184
PARSEL NO : 29
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI : SALİH GÜNEY-63064007668 SALİH
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/164 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02011677