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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 00:00

 

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/164 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO : 184
PARSEL NO : 29
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI : SALİH GÜNEY-63064007668 SALİH

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/164 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02011677

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#ILN02011677#İlangovtr