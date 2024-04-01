T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/164 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

ADA NO : 184

PARSEL NO : 29

VASFI : TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI : SALİH GÜNEY-63064007668 SALİH

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/164 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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