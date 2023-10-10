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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/334 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 184
PARSEL NO : 26
MALİKİN ADI VE SOYADI :
BAHRİYE AKCAKAYA-26099237592
GÜLŞEN BAYDEMİR-26075238384 -
HASAN AKCAKAYA-26096237656 -
HİMMET AKCAKAYA-26084238092
SEYFİ AKCAKAYA-26090237874
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/334 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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