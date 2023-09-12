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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/304 Esas

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/304 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 184
PARSEL NO : 45
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE TURAN-26408227214 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/304 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01888545

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#Basın No ILN01888545#İlangovtr