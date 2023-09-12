T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/304 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü

MEVKİİ : Gökçe Ören

ADA NO : 184

PARSEL NO : 45

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE TURAN-26408227214 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/304 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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