T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/296 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü

MEVKİİ : Gökçe Ören

ADA NO : 184

PARSEL NO : 40

MALİKİN ADI VE SOYADI : :

AHMET AKCAKAYA-26072238448

- AYŞE AKCAKAYA-26093237710 -

- AYŞE AKCAKAYA-26111237104 -

- FADİME ALTINIŞIK-26207233904 -

- FERİZE ÖNEN-25328263258 -

GÜLŞEN BAYDEMİR-26075238384

- HASAN AKCAKAYA-26096237656

HİMMET AKCAKAYA-26084238092

- METİN AKCAKAYA-26105237332

- MURAT AKCAKAYA-26102237496

- RÜFET AKCAKAYA-26108237278 -

- SEDAT AKCAKAYA-26087237948

- SEYFİ AKCAKAYA-26090237874 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/296 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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