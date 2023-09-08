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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/296 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 184
PARSEL NO : 40
MALİKİN ADI VE SOYADI : :
AHMET AKCAKAYA-26072238448
- AYŞE AKCAKAYA-26093237710 -
- AYŞE AKCAKAYA-26111237104 -
- FADİME ALTINIŞIK-26207233904 -
- FERİZE ÖNEN-25328263258 -
GÜLŞEN BAYDEMİR-26075238384
- HASAN AKCAKAYA-26096237656
HİMMET AKCAKAYA-26084238092
- METİN AKCAKAYA-26105237332
- MURAT AKCAKAYA-26102237496
- RÜFET AKCAKAYA-26108237278 -
- SEDAT AKCAKAYA-26087237948
- SEYFİ AKCAKAYA-26090237874 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/296 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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