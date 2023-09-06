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T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/358 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
MEVKİİ : Gökçe ören
ADA NO : 183
PARSEL NO : 45
YÜZÖLÇÜMÜ : 6939,29
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEYFİ AKCAKAYA-26090237874 - Örencik Küme Evleri No:63 ÖrencikSimav/ KÜTAHYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/358 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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