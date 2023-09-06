T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/358 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

MEVKİİ : Gökçe ören

ADA NO : 183

PARSEL NO : 45

YÜZÖLÇÜMÜ : 6939,29

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEYFİ AKCAKAYA-26090237874 - Örencik Küme Evleri No:63 ÖrencikSimav/ KÜTAHYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/358 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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