Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/464 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/464 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

1 NO'LU TAŞINMAZIN :

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, PİRİMEHMET PAŞA Mahalle/Köy, 5053 Ada, 13 Parsel,

TAPU KAYDI:

Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mah., Sancaktepe Mevkii, 5053 Ada, 13 Parsel numarasında kayıtlı, 343,52 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazın TAM hisse?sinin Erkan YAYMAN adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında beyan bulunmaktadır.

İMAR DURUMU:

Silivri Belediye Başkanlığının https://360.silivri.bel.tr/imardurumu/imar.aspx web sitesinden alınan bilgiye göre;İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5053 Ada, 13 parsel, 29/11/2021

tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır. Konut Alanında Yapılaşma şartları; Yapı Düzeni: Ayrık Nizam, Kat Adedi: 2 kat, İnşaat Emsali: 0.45 olarak planlanmıştır denilmektedir.

HUDUD VE SAHASI:

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mah., Sancaktepe Mevkii, 5053 Ada, 13 Parsel numarasında kayıtlı, 343,52 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz olup adres olarak Silivri Sanayi Sitesi?nin karşısında (deniz tarafında) Ulaş Sokak ve Kamer Sokak arasında bulunmakta ve boş arsadır.

TAPU KAYDI:

Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mah., Sancaktepe Mevkii, 5053 Ada, 13 Parsel numarasında kayıtlı, 343,52 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazın TAM hisse?sinin Erkan YAYMAN adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında beyan bulunmaktadır.

İMAR DURUMU:

Silivri Belediye Başkanlığının https://360.silivri.bel.tr/imardurumu/imar.aspx web sitesinden

alınan bilgiye göre;İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5053 Ada, 13 parsel, 29/11/2021 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yerleşik Konutkalmaktadır. Konut Alanında Yapılaşma şartları; Yapı Düzeni: Ayrık Nizam, Kat Adedi: 2 kat, İnşaat Emsali: 0.45 olarak planlanmıştır denilmektedir.

HUDUD VE SAHASI:

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mah., Sancaktepe Mevkii, 5053 Ada, 13 Parsel numarasında kayıtlı, 343,52 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz olup adres olarak Silivri Sanayi Sitesi?nin karşısında (deniz tarafında) Ulaş Sokak ve Kamer Sokak arasında bulunmakta ve boş arsadır.

Kıymeti : 3.435.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 14:49

27/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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