T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2022/1428 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1428 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İİstanbul İl, Silivri İlçe, BEKİRLİ Mahalle/Köy, KABAKÇA YOLU Mevkii, 101 Ada, 3 Parsel, TAPU KAYDI

Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün dosyasında bulunan tapu kaydından;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi, Kabakça Yolu Mevkii, 101 Ada, 3 Parsel numarasında kayıtlı, 4.989,11 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmazın, 1/5 hisse, 997,82 m2 sinin (SATIŞI YAPILACAK OLAN KISIM ) Behlül ÜNVER adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait kamu haczi, ihtiyati haciz, icari haciz ve ipotek bulunmaktadır.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasında bulunan yazısında;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi, eski 17 nolu, yeni 101 ada, 3 nolu parsel, 20/07/2015 tasdik tarihli ?Bekirli Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı? içinde kısmen Yol Alanında, kısmen Konut Alanında kalmaktadır. Gelişme Konut Alanlarında yapılaşma şartları; Emsal:0.05, Ayrık Nizam, 2 Kat Konut Alanında kalmaktadır. Yapı düzeni Ayrık olup yapı yüksekliği 2 katı aşamaz. Bu alanlarda yapılaşma emsal değerleri düşük olduğu için yapılaşma hakkının tamamı taban alanında kullanılabilir. Gelişme Konut Alanlarında yapılacak yapılarda ön bahçe mesafesi 5 m.?den, yan bahçe mesafesi 3 m.?den ve arka bahçe mesafesi 3 m.?nin altına düşmemek şartı ile h/2?den az olamaz. Yapı emsalinin 0.05 olduğu Konut Alanlarında en küçük parsel cephesi 25 m.?den, parsel derinliği 30 m.?den az olamaz. Planlama Alanında E:0.05 yapılaşma değeri verilmiş konut alanında minimum ifraz büyüklüğü 3.000,00 m2 dir. Söz konusu; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi, eski 17 nolu parsel, yeni 101 ada, 3 nolu parsel, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulanacak alan içerisinde kalmakta olup, parsel ve çevresinde 18. Madde uygulama çalışması yapılmadan parsel de uygulama yapılamamaktadır denilmektedir.

HUDUDU ve SAHASI

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi, Kabakça Yolu Mevkii, 101 Ada, 3 Parsel numarasında kayıtlı, 4.989,11 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Bekirli Mahallesinin Kuzeydoğusuna giden Çatalca Caddesi ile Ünlü Çıkmazı Sokağının birleştiği köşede bulunan parseldir. Taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde boş olduğu, tarım amaçlı kullanıldığı ve kadastral yolunun olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.989,11 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 698.475,40 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 11:00

25/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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