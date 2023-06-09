T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2022/1649 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1649 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, BÜYÜKKILIÇLIKÖYÜ Mahalle/Köy, ÇÖL ÇEŞMESİ Mevkii, 4567 Ada, 214 Parsel, TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 08.11.2022 tarihli tapu kayıt örneğine göreSilivri İlçesi, Büyükkılıçlı Köyü Mahallesi, Çöl Çeşmesi Mevkii, 4567 ada, 214 parsel sayılı 408,92m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın tamamının Hüseyin Özbey adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut bulunduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 1527325 sayılı imar durum yazısına göre İstanbul İli, Silivri İlçesi, Büyükkılıçlı Mahallesi 4567 ada, 214 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup 13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi, Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçüksinekli, Büyüksinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kısmen Orman Alanında kalmaktadır. Orman Alanlarında 6831 sayılı Orman Kanunun ve Yönetmeliği geçerlidir.

Parsel Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kaldığından bu alanlarda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Parsel 20.000m2'den küçük olduğundan anılan parsele yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Büyükkılıçlı Mahallesi, Çöl Çeşmesi Mevkii, 4567 ada, 214 parsel sayılı 408,92m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Büyükkılıçlı Köy Merkezinden ayrılan Büyükkılıçlı Cumhuriyet Caddesine yaklaşık 1,00km., Büyükkılıçlı Köy Merkezine yaklaşık 2.50km. mesafede yer alan tamamı 408,92m2 alana sahip Tarla vasıflı taşınmazın üzerinde keşif tarihi itibari ile herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamaktadır. Kadastral yol bağlantısı veya cephesi bulunmayan parsel ve çevresi Tarımsal Nitelikli tarladır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 408,92 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 49.070,40 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDI VE DOSYASINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 11:00

02/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01842819