T.C. SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/161 Esas

DAVALI : RAMAZAN BEDİR - 14494472038 TC kimlik numaralı,

Şemsettin ve Faime oğlu, 18/01/1993 Patnos doğumlu,

Davacı Zeynep Bedir tarafından Davalı Ramazan Bedir aleyhine açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı çekişmeli boşanma davasının yargılamasında;

Davacı tarafından, davalı Ramazan Bedir'in ikamet adresi olarak "Erciş Çınarlı Mah. 1037 Sok. No:14 Erciş/VAN" adresi olarak bildirilen adrese Mahkememizce çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edildiği, ilgilinin MERNİS adresinin boş olduğu, yapılan tüm adres araştırmaları ve kollukça yapılan araştırmaların sonuçsuz kaldığı, bu haliyle adı geçenin adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla,

Mahkememizin 24/02/2023 tarihli tensip tutanağı ile dava dilekçesinin "HMK md 122 uyarınca, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. md uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur." hususlarının Davalı Ramazan Bedir'e iş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilan olunur. 13/10/2023

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