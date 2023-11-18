T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/97 Esas

KARAR NO : 2023/295

Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin2023/97 esas 2023/295 karar numarası yazılı06/07/2023 tarihli ilamı ile Sanık Cem ULUER'in Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan3 Yıl 9 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olunup,Haydar ve Kadriye'den olma.23/06/1990 doğumlu,sanıkCem ULUER tüm aramalara rağmen bulunamadığından,Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği, İLAN olunur. 16.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01934163