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T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 00:00

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T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/97 Esas
KARAR NO : 2023/295
Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin2023/97 esas 2023/295 karar numarası yazılı06/07/2023 tarihli ilamı ile Sanık Cem ULUER'in Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan3 Yıl 9 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olunup,Haydar ve Kadriye'den olma.23/06/1990 doğumlu,sanıkCem ULUER tüm aramalara rağmen bulunamadığından,Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği, İLAN olunur. 16.11.2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01934163

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#ILN01934163#İlangovtr