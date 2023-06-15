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T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 00:00

DOSYA NO : 2019/80 Esas

KARAR NO : 2023/1
Kasten Yaralamak suçundan Mahkememizin yukarıda 2019/80 esas 2023/1 karar numarası yazılı 04/01/2023 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Saher ve Hanıfe oğlu, 01/01/2000 İdlib d.lu.Suriye uyruklu. Sanık HOSSIN ALHILAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR.13.06.2023

#ilangovtr Basın no ILN01846605

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#Basın No ILN01846605#İlangovtr