T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/1

Kasten Yaralamak suçundan Mahkememizin yukarıda 2019/80 esas 2023/1 karar numarası yazılı 04/01/2023 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Saher ve Hanıfe oğlu, 01/01/2000 İdlib d.lu.Suriye uyruklu. Sanık HOSSIN ALHILAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR.13.06.2023

#ilangovtr Basın no ILN01846605