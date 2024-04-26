T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/516 Esas

KARAR NO : 2024/106

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Hüdayet ve Servet oğlu, 24/02/1984 doğumlu, Kastamonu, Seydiler, Seydiler mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT KARAGÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.04.2024

#ilangovtr Basın no ILN02022921