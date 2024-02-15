T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/75 Esas

DAVALI : ABDURRAHMAN YALÇIN

Osmaniye Mah. Şirin Sok. 28-32/8Bakırköy/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Abdurrahman Yalçın'a usulüne uygun tebligat yapılamaması sebebiyle hakkında ilgili kolluk birimi vasıtasıyla adres araştırması yapıldığı ve adı geçen davalı hakkında yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşmasının günü olan 05/03/2024 tarihinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla aşağıdaki şekilde ilan metni hazırlanmıştır.

Duruşma günü özeti ve ihtar: Duruşma 05/03/2024 günü saat: 11:30'da Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecektir. "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, " ilanen ihtar olunur.

Mahkememizin 05/12/2023 tarihli ara kararı özeti:

"Mahkememizin 15/03/2023 tarihli tensip zaptının 16 nolu ara kararı ile dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 5989 ada, 6 parsel, 12 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz üzerine ihtiyatı tedbir şerhi konulmuş olup, davalı vekilince ihtiyati tedbir kararına itiraz edilmiş olmakla, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı yada tamamen imkansız hale geleceği veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın ve ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halleri mevcut olduğu gibi taraflar arasındaki hak ve zarar dengesinin sağlanması mülkiyet sahibinin doğacak zararlarının karşılanması açısından uygun bir güvence de takdir edildiği anlaşılmakla mahkememizce verilen ihtiyati tedbir kararının yerinde olduğu gözetilerek davalı Yalçın Doğruyol vekilinin ihtiyati tedbir kararına karşı itirazının REDDİNE;

Dair, davacı vekili ve davalı Yalçın Doğruyol vekilinin yüzüne karşı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 394/5. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

#ilangovtr Basın no ILN01984944