T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/574 Esas

KARAR NO : 2023/389

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2023 tarihli ilamı ile 265/1, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Lazhar ve Zohra kızı, 05/12/1999 doğumlu, SARA BOUAZIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000' in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01929776