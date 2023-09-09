T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/131 Esas

KARAR NO : 2023/217

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2023 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 1 YIL 1 AY 3 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Tahir ve Misli oğlu, 01/02/1994 doğumlu, Bitlis, Tatvan, Köprücük nüfusuna kayıtlı DOĞANCAN KAYITBEY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01888601