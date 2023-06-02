T.C. SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI : LEVENT AKIN SÜTÇÜOĞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Tebligat yapılamayan; 16769348420 T.C kimlik numaralı davalı Levent Akın Sütçüoğlu'na yurt dışı adresine yapılan tebligatların iade gelmesi gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, bütün araştırmalara rağmen yeni tebligat adresleri de tespit edilemediğinden 17/12/2021 tarihli dava dilekçesi ile davaya konuİstanbul ili,Silivri ilçesi, Alibey mahallesi,67 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın davacı Mehmet Güneş adına tescil edilmesini talep ettiği, duruşma gününün 18/07/2023 günü saat: 11.40'a bırakıldığının kendilerine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalıya "HMK'nun 127.md. uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. Md.deki yasal şartlara haiz cevap dilekçenizi ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunmanız, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağınızı cevap dilekçenizde bildirmeniz aksi takdirde HMK.nun 128.md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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