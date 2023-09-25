T.C. SİLİFKE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/295-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2023/268 Karar

SİLİFKE2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 12.07.2023 tarih 2023/295 Esas, 2023/268 sayılı yetkisizlik kararı verilen Mehmet Faik ve Behiye oğlu 13.12.1986 doğumlu CAN DORUK hakkında verilen karar tüm arama ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;

7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.13.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896861