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T.C. SİLİFKE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. SİLİFKE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 00:00

Sayı : 2023/295-Ceza Dava Dosyası

T.C. SİLİFKE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/295-Ceza Dava Dosyası
Karar : 2023/268 Karar
SİLİFKE2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 12.07.2023 tarih 2023/295 Esas, 2023/268 sayılı yetkisizlik kararı verilen Mehmet Faik ve Behiye oğlu 13.12.1986 doğumlu CAN DORUK hakkında verilen karar tüm arama ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;
7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.13.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896861

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#Basın No ILN01896861#İlangovtr