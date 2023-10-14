T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/489 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Şile ilçesi

MEVKİİ : Bozgacamahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 2940

PARSEL NO : 175

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 109,66 m2 'lik kısım için

MALİKİN ADI VE SOYADI :BEDİHA DOĞANKAYA-60829337312

EMİNE FURUNCULAR-63523065314

MUSTAFA YILMAZ-60835337184

RECEP YILMAZ-60832337248

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/489 Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınayöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.27/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01909521