T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/458 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Şile ilçesi

MEVKİİ : Hacıkasım mahallesi

PAFTA NO : 169

ADA NO :

PARSEL NO : 23

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 36,46 m2 'lik kısım için

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET SANCAK - 19598739810

SEVİNÇ SANCAK - 19505742902

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/458 Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet Şile Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01892950