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T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/458 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Şile ilçesi
MEVKİİ : Hacıkasım mahallesi
PAFTA NO : 169
ADA NO :
PARSEL NO : 23
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 36,46 m2 'lik kısım için
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET SANCAK - 19598739810
SEVİNÇ SANCAK - 19505742902
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/458 Esas sayısında dava açılmıştır.
1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,
2- Husumet Şile Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/08/2023
#ilangovtr Basın no ILN01892950